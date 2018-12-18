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【穿櫃桶底】 味千前CFO辭任和嘉資源獨董

文章日期：2018年12月16日 19:49

餐飲股味千中國（0538）首席財務官劉家豪周五（12月14日）被公司指控「穿櫃桶底」179.5萬元後，最新劉家豪亦辭任另一上市公司和嘉資源（0704）的獨立非執董職務，同樣於周五生效。

和嘉資源公布，劉家豪因個人僱傭問題已辭任獨立非執董職務，亦不再擔任集團的審核委員會主席、薪酬委員會成員，以及提名委員會成員，辭任後亦不再於集團內擔任任何職位。

在周五，味千中國公布，管理層發現首席財務官劉家豪「穿櫃桶底」，涉嫌挪用集團約179.5萬元資金，轉至其個人銀行帳戶，並議決即時罷免劉家豪的首席財務官職位，以及集團旗下多家公司的秘書職務。

而本報曾就事件聯絡劉家豪，他表示不知被罷免，感到十分愕然，又聲稱自己「睇緊精神科，有思覺失調問題」等。

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