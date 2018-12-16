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【展開調查】南戈壁:前管理層及員工涉挪用附屬公司資金

文章日期：2018年12月16日 17:22

蒙古煤炭生產商南戈壁（1878）公布，擴大旗下特別委員會的調查範圍。董事會於2017年11月16日成立特別委員會，對集團前任首席執行官被捕的事宜進行正式內部調查，現時亦會進行正式內部調查，關於前管理層及員工，涉嫌挪用附屬公司內蒙古南戈壁能源資金的事宜，對公司或會構成的影響。

集團表示，得知有前任管理層及員工，懷疑在2016年至2018年上半年期間，詐騙以及挪用附屬公司內蒙古南戈壁能源的資金，亦進行與可疑交易有關的其他犯罪行為。集團表示，已經向中國警方報告相關的可疑交易。

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更新時間：2018-12-18 14:55
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