蒙古煤炭生產商南戈壁（1878）公布，擴大旗下特別委員會的調查範圍。董事會於2017年11月16日成立特別委員會，對集團前任首席執行官被捕的事宜進行正式內部調查，現時亦會進行正式內部調查，關於前管理層及員工，涉嫌挪用附屬公司內蒙古南戈壁能源資金的事宜，對公司或會構成的影響。

集團表示，得知有前任管理層及員工，懷疑在2016年至2018年上半年期間，詐騙以及挪用附屬公司內蒙古南戈壁能源的資金，亦進行與可疑交易有關的其他犯罪行為。集團表示，已經向中國警方報告相關的可疑交易。