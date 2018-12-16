據內媒報導，樂視及電動車公司Faraday Future（法拉第未來，FF）創辦人賈躍亭再次被凍結資產，在本月13日（周四）美國加州中區法院同意賈躍亭的債主「上海懶財資產管理有限公司（Shanghai Lan Cai Asset Management）」的申請，凍結了FF行政總裁賈躍亭持有的FF公司33%股權，並對他旗下的4套加州豪宅發布「臨時限制令」。

上海懶財資產管理是於10日（周一）向法院提出凍結賈躍亭資產的申請，而賈躍亭一方未提出異議。目前，此4套豪宅總值逾2000萬美元，而FF股權估值為14.8億美元，故賈躍亭被凍結資產總值逾15億美元。

據懶財資管的文件指出，樂視體育文化產業發展（北京）有限公司在2016年12月2日，向其借款5000萬元，並協定12月內一次性償還本金，而賈躍亭本人和樂視控股作為擔保人，應負連帶責任。據協議若樂視體育違約，應每天支付額外0.05%的利息，但賈躍亭和樂視控股支付兩期利息後，暫停償還了餘下本金和利息，於是懶財資管向北京仲裁委員會提起了仲裁。

而在今年一月北京仲裁委員會裁定，樂視體育、賈躍亭和樂視控股應償還5000萬元人民幣貸款及償還2017年3月15日以來的利息，年利率為7.5%。但賈氏並無表達任何還款意願，故最終懶財資管決定在美國申請裁決，要求法院批准此前在中國作出的仲裁結果。

據內媒指，懶財曾獲樂視網領投，但其後已將股權全部轉讓。而為防止賈躍亭轉讓資產，故要提請對其資產進行凍結，包括其FF持股及賈躍亭通過Ocean View Drive Inc.公司擁有的加州豪宅。

早在去年8月，賈躍亭已被爆出抵押法拉第未來總部大樓，其後又再質押同一條大街上的四套豪宅和其它五塊地皮用於貸款。上述四套房產包括瑪格麗特大街7號、11號、19號以及91號。