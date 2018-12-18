傳《PokémonGo》開發商進行C輪融資 估值突破300億
文章日期：2018年12月15日 18:18
一度風靡全港的《PokémonGo》熱潮不減，其開發商Niantic身價水漲船高，約一年間估值暴升44%z。有外電指，Niantic正進行C輪融資，融資金額約2億美元（約15.8億港元），由美國創投基金IVP領投，韓國三星及電競公司aXiomatic Gaming亦有參與投資，料Niantic估值將突破39億美元（約304.2億港元）。
去年11月，Niantic曾進行B輪融資，當時以估值27億美元（約210.6億港元），籌得2億美元。現有股東包括美國投資公司星火資本（Spark Capital）、創投基金Founders Fund及Meritech Capital Partners。
過去Niantic所推出的遊戲均大受歡迎，尤其是《Pokémon Go》，手機App分析機構SensorTower指，PokémonGo在2016年7月至2018年7月間為Niantic帶來18億美元的收入。明年Niantic會推出與《PokémonGo》玩法類似、由著名小說哈利波特改編的《Harry Potter: Wizards Unite》，遊戲會在手機中使用增強實境功能，將真實場所轉化為特殊遊戲場所。
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更新時間：2018-12-18 16:10
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