荃威花園實呎1萬 高位回落21%
文章日期：2018年12月15日 17:14
上車屋苑荃灣荃威花園有單位劈價100萬元易手，美聯物業首席高級營業經理鍾家豪表示，該單位為F座中層06室，屬實用面積480呎2房戶，原業主於今年8月起放售，開價580萬元，業主由1979年一手購入至今，沒有裝修，放盤後數度減價，累積減達100萬元以480萬元易手，實呎1萬元。
資料顯示，同類型單位R座高層07室，於今年7月以600萬、實呎12579元易手，即上述單位做價從高位回落21%。
據悉，原業主於1979年以約15.6萬元購入，持貨39年，帳面獲利464.4萬元，物業升值近30倍。
記者：甘潔瑩
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更新時間：2018-12-18 16:10
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