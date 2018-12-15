人行參事盛松成：人民幣要「保7」 以防加劇做空
文章日期：2018年12月15日 15:39
中美貿易關係仍然緊張，加上美元持續強勢，內地經濟增長放緩等，市場關注人民幣會否順勢「破7」（即美元兌人民幣突破7元水平），人民銀行參事盛松成出席活動時指，匯率改革，人民幣國際化應該在宏觀經濟穩定，條件成熟時推進，而目前看來，穩定匯率要比匯改更加重要。
他認為，人民幣的關鍵關口「7」非常重要，如果跌破了關鍵點位，穩定匯率付出的代價會更大，而經濟也很難承受大幅波動帶來的壓力。
盛松成表示，如果花一定的成本保住了匯率，實際上也保住了儲備，因為如果整個市場都預測匯率會迅速貶值，儲備也保不住。他提到，內地有足夠多外匯儲備，根本不存在所謂保儲備保匯率，或者是匯率儲備不夠的問題，當前的外匯儲備可以支持17個月的進口，對比的警戒標準是3至4個月;中國外匯儲備是短期外債的2.8倍，高於國際的不低於一倍警戒標準。
他又稱，要預防中美貿易摩擦演變為「金融摩擦」這次貿易摩擦美國是主動方，內地希望貿易摩擦降級，不希望升級;通過貶值抵消關稅也是不可行的，一旦被列為匯率操縱國會有很多麻煩。
|股票名稱
|現價
|升跌$
|升跌%
|1177 中國生物製藥
|5.33
|0.08
|1.52
|1093 石藥集團
|11.70
|0.12
|1.04
|0012 恆基地產
|39.95
|0.25
|0.63
|1113 長實集團
|57.80
|0.30
|0.52
|3328 交通銀行
|5.85
|0.03
|0.52
更新時間：2018-12-18 16:10
|股票名稱
|現價
|升跌$
|升跌%
|2313 申洲國際
|92.85
|-4.10
|-4.23
|0883 中國海洋石油
|12.16
|-0.52
|-4.10
|1109 華潤置地
|29.75
|-1.25
|-4.03
|1044 恆安國際
|53.75
|-2.00
|-3.59
|2007 碧桂園
|9.19
|-0.31
|-3.26