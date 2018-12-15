中美貿易關係仍然緊張，加上美元持續強勢，內地經濟增長放緩等，市場關注人民幣會否順勢「破7」（即美元兌人民幣突破7元水平），人民銀行參事盛松成出席活動時指，匯率改革，人民幣國際化應該在宏觀經濟穩定，條件成熟時推進，而目前看來，穩定匯率要比匯改更加重要。

他認為，人民幣的關鍵關口「7」非常重要，如果跌破了關鍵點位，穩定匯率付出的代價會更大，而經濟也很難承受大幅波動帶來的壓力。

盛松成表示，如果花一定的成本保住了匯率，實際上也保住了儲備，因為如果整個市場都預測匯率會迅速貶值，儲備也保不住。他提到，內地有足夠多外匯儲備，根本不存在所謂保儲備保匯率，或者是匯率儲備不夠的問題，當前的外匯儲備可以支持17個月的進口，對比的警戒標準是3至4個月;中國外匯儲備是短期外債的2.8倍，高於國際的不低於一倍警戒標準。

他又稱，要預防中美貿易摩擦演變為「金融摩擦」這次貿易摩擦美國是主動方，內地希望貿易摩擦降級，不希望升級;通過貶值抵消關稅也是不可行的，一旦被列為匯率操縱國會有很多麻煩。