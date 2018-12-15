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統計局：11月一線城市新建住宅價格微漲 

文章日期：2018年12月15日 13:44

國家統計局公佈11月份70個大中城市商品住宅銷售數據，內地一線城市新建商品住宅銷售價格按月微漲，二手住宅持續下降；二線城市按月升幅與上月相同；三線城市按月漲幅均回落。

一線城市的新建商品住宅銷售價格方面，北京和上海分別上漲0.6％和0.5％，廣州持平，深圳下降0.2％；二手住宅銷售方面，北京、上海、廣州和深圳分別下降了0.6％、0.1％、0.3 ％和0.2％。31個二線城市新建商品住宅和二手住宅銷售價格分別上漲1.0％和0.3％，漲幅均與上月相同。35個三線城市新建商品住宅和二手住宅銷售價格分別上漲0.9％和0.4 ％，漲幅比上月分別回落0.2和0.1個百分點。

11月份，一線城市新建商品住宅銷售價格按年上漲1.5％，漲幅比去年同期擴大0.8個百分點；二手住宅銷售價格上漲0.8％，較去年同月回落2.1個百分點。二三線城市新建商品住宅銷售價格分別按年上漲11.1％和10.5％，較去年同期擴大6.4和3.6個百分點；二手住宅銷售價格分別上漲7.9％和8.1％，較去年同期擴大2.9和2.7個百分點。

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