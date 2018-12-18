道指跌近500點 高位回落1成重返調整區
文章日期：2018年12月15日 13:38
市場憂慮全球經濟增長放緩，美股三大指數回落，道指昨日回落496點或2.02%，收市報24100點，創下5月3日以來低，同時較10月3日，即今年高位，回落10.17%，跌入調整區。標普500指數跌50點或1.91%，收報2599點；納指跌159點或2.26%，收報6910點。標普500指數及納指較今年高位回落11.29%及14.79%。累計本周，道指、標普500指數及納指跌1.18%、1.26%及0.84%。
道指成分股方面，美國著名嬰兒用品公司強生（Johnson & Johnson）被指早已得知爽身粉含有石棉成分，強生股價大跌10.04%，收報133美元，拖累道指跌100點；美國最大藥房連鎖店經營商Walgreens Boots Alliance跌4.35%，收報78.74美元；美國連鎖超市Costco跌3.48%，收報45.82%。
港股ADR輕微向下，ADR港股比例指數微跌102.57點或0.39%，報25991點；騰訊（0700）ADR折合港元收報308.24元，較昨日港股收市價跌0.18%；港交所（0388）ADR較昨日港股收市價低0.30%；匯豐控股（0005）ADR較昨日港股收市價低0.29%。恒指夜期收報26169點，高水74點。
|股票名稱
|現價
|升跌$
|升跌%
|1177 中國生物製藥
|5.33
|0.08
|1.52
|1093 石藥集團
|11.70
|0.12
|1.04
|0012 恆基地產
|39.95
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|0.63
|1113 長實集團
|57.80
|0.30
|0.52
|3328 交通銀行
|5.85
|0.03
|0.52
更新時間：2018-12-18 16:10
|股票名稱
|現價
|升跌$
|升跌%
|2313 申洲國際
|92.85
|-4.10
|-4.23
|0883 中國海洋石油
|12.16
|-0.52
|-4.10
|1109 華潤置地
|29.75
|-1.25
|-4.03
|1044 恆安國際
|53.75
|-2.00
|-3.59
|2007 碧桂園
|9.19
|-0.31
|-3.26