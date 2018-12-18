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道指跌近500點 高位回落1成重返調整區

文章日期：2018年12月15日 13:38

市場憂慮全球經濟增長放緩，美股三大指數回落，道指昨日回落496點或2.02%，收市報24100點，創下5月3日以來低，同時較10月3日，即今年高位，回落10.17%，跌入調整區。標普500指數跌50點或1.91%，收報2599點；納指跌159點或2.26%，收報6910點。標普500指數及納指較今年高位回落11.29%及14.79%。累計本周，道指、標普500指數及納指跌1.18%、1.26%及0.84%。

道指成分股方面，美國著名嬰兒用品公司強生（Johnson & Johnson）被指早已得知爽身粉含有石棉成分，強生股價大跌10.04%，收報133美元，拖累道指跌100點；美國最大藥房連鎖店經營商Walgreens Boots Alliance跌4.35%，收報78.74美元；美國連鎖超市Costco跌3.48%，收報45.82%。

港股ADR輕微向下，ADR港股比例指數微跌102.57點或0.39%，報25991點；騰訊（0700）ADR折合港元收報308.24元，較昨日港股收市價跌0.18%；港交所（0388）ADR較昨日港股收市價低0.30%；匯豐控股（0005）ADR較昨日港股收市價低0.29%。恒指夜期收報26169點，高水74點。

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更新時間：2018-12-18 16:10
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