【即時解僱】味千CFO涉挪用180萬資金 公司已報警
文章日期：2018年12月14日 19:58
味千（0538）發公告指，首席財務官劉家豪涉嫌挪用集團旗下的味千中國集團管理約179.5萬元資金，再轉至他的個人銀行帳戶。集團董事會今日議決，罷免劉家豪的首席財務官職位，以及集團旗下多間公司的秘書職務，即時生效。
味千表示，集團已經報警，並會委聘專業人士調查集團的現金流動及使用情況。集團董事會評估後，認為挪用的資金並不影響集團日常運作，以及對集團現金流量、財務狀況及業務營運產生重大的負面影響。
根據集團2017的年報，劉家豪今年43歲，亦是和嘉資源（0704）的獨立非執行董事，於審計、財務及商業諮詢擁有逾15年經驗。
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更新時間：2018-12-18 15:33
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