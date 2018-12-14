金誠控股（1462）中午前股價暴跌63.86%，午後突然停牌，停牌前收報0.6元，半日成交額5450萬元。金誠控股收市後發公告指，注意到今日價格及成交量不尋常變動，未得知波動的原因，下周一會復牌。公司又稱，今日獲控股股東、執行董事兼主席韋杰告知，昨日完成配售3350萬股予獨立第三方，韋杰持股下降至74.11%。

早前有內媒指，金誠控股母公司金誠集團旗下理財產品出現無法兌付情況，上月金誠集團曾指，「傳言不實，公司運營狀況正常，我們正在積極完成贖回」。

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