【我要住LV】LV母企落實250億購酒店商Belmond
文章日期：2018年12月14日 18:40
法國奢侈品牌LV母公司LVMH(路易·威登集團)以32億美元(約250億港元)收購酒店商Belmond股權，交易預期於明年上半年完成。
Belmond的企業價值約32億美元，當中包括債務。集團整體股權價值約26億美元。LVMH以每股25美元現金收購Belmond，按Belmond周四收市價，約有7美元溢價。
Belmond目前在全球24個國家經營酒店，當中包括巴西里約熱內盧的Copacabana Palace和意大利Hotel Splendido。集團亦分別在意大利威尼斯和法國經營火車和遊輪服務。集團位於歐洲及亞洲的平均酒店房租分別約1206美元和448美元。
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更新時間：2018-12-18 15:37
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