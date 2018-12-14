【集團奪地】嘉里斥26.32億元人幣奪前海商業地
文章日期：2018年12月14日 18:36
嘉里建設（0683）公布，成功以26.32億元人民幣，投得深圳前海深港現代服務業合作區前灣片區七單元03街坊地塊的商業用地。
據悉，該地塊佔地面積約1.71萬平方米，規劃總建築面積8.61萬平方米，包括辦公7.17萬平方米、商業4500平方米、地下零售配套6100平方米及地區配套設施3800平方米。
該地塊位於規劃為香港現代產業城片區的前灣片區，坐擁海景，毗鄰地鐵5號線和9號線的延長線交匯站前灣站，可通過地鐵11號線直達寶安國 際機場，與廣深沿江高速咫尺之距，經深圳灣口岸往來港澳交通便捷。
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更新時間：2018-12-18 15:37
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