即時財經新聞

【又有彎轉？】中國暫停對美徵汽車及零部件關稅3個月

文章日期：2018年12月14日 18:29

財政部突然宣布，自明年1月1日起，對原產於美國的汽車及零部件暫停加徵關稅3個月，涉及211個稅目。據財政部官網稱，今次是為落實G20峰會期間，國家主席習近平與美國總統特朗普就中美經貿問題所達成的重要共識。

消息公布後，美汽車股盤前大揚，福特汽車上升1.7%，通用汽車上升0.4%，特斯拉跌幅收窄。

其他報道:

【共享廚房】Deliveroo西營盤開「共享廚房」 明年攻九龍新界

【剎停IPO】信義能源暫停分拆上市

【北水炒港股】證監會：港股通「實名制」 明年首季實施

【iPhone禁售】蘋果稱推軟件更新應對高通案

 

上一頁
下一頁

相關新聞

編輯推介

即時財經新聞

【有片：淘寶圖】天然氣跌破大型角底 或回補裂口可買逆向ETF

樓市VAR

樓市VAR
觀塘迷你工作室62萬入場 72方呎起 部分內設獨立廁所
股票名稱現價升跌$升跌%
1177 中國生物製藥5.340.091.71
1093 石藥集團11.740.161.38
0012 恆基地產40.050.350.88
1113 長實集團57.900.400.70
3328 交通銀行5.850.030.52
更新時間：2018-12-18 15:37
股票名稱現價升跌$升跌%
0883 中國海洋石油12.16-0.52-4.10
2313 申洲國際93.20-3.75-3.87
1109 華潤置地29.90-1.10-3.55
1044 恆安國際53.90-1.85-3.32
2007 碧桂園9.20-0.30-3.16
更新時間：2018-12-18 15:37:12

明報影片