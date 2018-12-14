【又有彎轉？】中國暫停對美徵汽車及零部件關稅3個月
文章日期：2018年12月14日 18:29
財政部突然宣布，自明年1月1日起，對原產於美國的汽車及零部件暫停加徵關稅3個月，涉及211個稅目。據財政部官網稱，今次是為落實G20峰會期間，國家主席習近平與美國總統特朗普就中美經貿問題所達成的重要共識。
消息公布後，美汽車股盤前大揚，福特汽車上升1.7%，通用汽車上升0.4%，特斯拉跌幅收窄。
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更新時間：2018-12-18 15:37
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