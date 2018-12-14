【海航動向】傳國開行工作組進駐海航監督資產處置
文章日期：2018年12月14日 18:18
路透社引述消息人士報導，海航集團在今年下半年，被其最大債權人國家開發銀行領導的一個工作組進駐，監督海航的資產處置。
海航目前在縮減業務，最後將只持有核心資產。工作組密切監控其資產出售，雖然國開行沒有參與個別出售協商，但所有交易都需先得到該行的批准。
海航發言人表示，該集團將戰略重點重新放在與航空相關的核心資產，以改善經營並強化資產負債表，國開行則不予置評。
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更新時間：2018-12-18 14:49
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