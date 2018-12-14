客人可以到店即時利用店內的平板電腦下單，等待片刻後即可取外賣 . . . . . .

線上外賣平台Deliveroo（戶戶送）繼去年底在灣仔首設提供外賣服務的線下中央廚房「戶戶小廚」（Deliveroo Editions），再在西營盤高街48號開設第二個中央廚房，並首推「外賣自取」服務，預期明年第一季客人便可於手機App上下單再到上址取餐。

戶戶送香港區總經理羅家聰指，是次在西營盤的第二間「戶戶小廚」投資額達 750 萬元，有別於之前灣仔的「廚房」只是提供場地、設備等予餐廳商戶，西營盤的廚戶首次面向消費者，引入外賣自取服務，名為「Food Market」，客人可以到店即時利用店內的平板電腦下單，等待片刻後即可取外賣。

位於西營盤的Food Market 提供5個小廚房供5間餐廳商戶用，目前已進駐的餐廳有Pizza Express、英式漢堡包品牌Beef & Liberty、夏威夷菜品牌Pololi、意大利菜品牌Linguini及翡翠拉麵餐飲集團，合共提供約15個餐飲品牌。商戶合作期介乎9個月至12個月。

羅家聰透露，公司為戶戶小廚訂下3至5年計劃，之前灣仔首開的市場反應及銷情理想，西營盤店試營兩周期間，生意額亦比預期高出兩倍，相信可以加快戶戶小廚業務達到收支平衡的進度。

公司期望，戶戶小廚讓未曾進駐該區的小店以純外賣形式開拓新地區生意的同時，商戶亦可以在進駐2至3個月內達到10%至20%的利潤點增長。羅家聰又指，明年戶戶小廚必定會拓至九龍及新界區，但未有為開設多少據點訂下目標，每間戶戶小廚是否都可以提供外賣自取服務則要視乎其選址而定。

記者：劉旭霞

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