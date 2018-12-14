【北水炒港股】證監會：港股通「實名制」 明年首季實施
文章日期：2018年12月14日 17:19
證監會宣布，港股通的投資者識別碼制度計劃於2019年第一季度末之前實施。證監亦表示，已與內地中證監簽署協議，加強中港兩地在互聯互通機制下的信息交換，相信可以加強市場監察並打擊跨境市場失當行為。
滬股通及深股通已於今年9月26日推行實名制。
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更新時間：2018-12-18 15:37
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