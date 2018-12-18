【港股收市】港股全日吐429點 醫藥手機股捱沽 全周累升31點
文章日期：2018年12月14日 16:30
內地上月經濟數據表現欠佳，拖累連升三日的港股今日回吐逾400點，跌穿10天線(26381點)和20天線(26315點)，成交額再度不足700億元。
港股今早裂口低開305點，開報26219點已是全日最高位，早段曾跌逾400點，其後跌幅略為收窄，午後跌幅再度擴大，低見26061點，最多跌462點，尾市於26100點水平上落，港股收市報26094點，跌429點或1.62%，成交金額縮減至669億元；國指跌197點或1.87%，報10359點。
過去一周，恒指累升31點或0.11%；國指則累跌9點或近0.1%。
出售漆油業務，太古（0019）升1.27%，收報83.55元，是升幅最大的藍籌。煤氣（0003）升0.63%，收報16.06元，是貢獻恒指升幅最大的藍籌，貢獻2點；騰訊（0700）開市已跌穿10天線，全日跌3.08%，跌穿310元水平，收報308.8元，是拖低恒指跌幅最大的藍籌，拖低81點。
內地媒體報道，上海將在11個試點城市中率先推出「帶量採購」配套措施。醫藥股午後跌勢加劇，石藥（1093）見52周新低，全日收瀉12.04%，報11.54元，是跌幅最大的藍籌；復星醫藥（2196）報23.7元，挫5.39%；中生製藥（1177）報5.21元，跌4.75%。
高通正向中國法院尋求，部分iPhone在華禁售。手機設備股繼續受壓，瑞聲（2018）跌4.87%，收報48.8元；舜宇（2382）跌4.97%，收報70.8元。日本政府傳擬要求5G營運商通信設備排除中國產品，5G概念股向下，中通信（0552）收報5.86元，挫5.02%；中興通訊（0763）報14.84元，跌4.38%。
市場憂慮內地的非洲豬瘟疫情蔓延，萬洲（0288）急挫6.18%，收報5.92元。
早前遭沽空機構狙擊後，恒安（1044）主席及行政總裁以行動支持，恒安今早先跌後回升，全日升1%，收報55.5元。
金誠（1462）暴瀉，下午中途停牌，停牌前下瀉63.86%，報0.6元。公司早前公布，中期少賺27%至3005萬元。
復星旅遊（1992）首日掛牌，全日收報14.98元，較招股價15.6元低3.97%，一手200股不計手續費蝕124元。
其他報道:
|股票名稱
|現價
|升跌$
|升跌%
|1177 中國生物製藥
|5.33
|0.08
|1.52
|1093 石藥集團
|11.72
|0.14
|1.21
|0012 恆基地產
|40.00
|0.30
|0.76
|1113 長實集團
|57.90
|0.40
|0.70
|3328 交通銀行
|5.85
|0.03
|0.52
更新時間：2018-12-18 15:39
|股票名稱
|現價
|升跌$
|升跌%
|2313 申洲國際
|93.10
|-3.85
|-3.97
|0883 中國海洋石油
|12.18
|-0.50
|-3.94
|1109 華潤置地
|29.90
|-1.10
|-3.55
|1044 恆安國際
|53.85
|-1.90
|-3.41
|2007 碧桂園
|9.20
|-0.30
|-3.16