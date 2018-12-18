【有片：淘寶圖】天然氣跌破大型角底 或回補裂口可買逆向ETF
文章日期：2018年12月14日 16:37
上月有基金因沽空天然氣認購期權而被挾爆倉，事實上，天然氣期貨在11月出現大型裂口急升，之後勁升6成，並花了一個多月時間在頂部形成三角型派貨形態，剛跌穿三角支持，9RSI也在步向30，技術上有機回補3.2至3.3美元的裂口。
如認同天氣然會大跌，除可以沽空天然氣期貨，也可買入具3倍槓桿的天然氣逆向ETF--VelocityShares 3x Inverse Natural Gas(美國上巿代號DGAZ)，好處是不用會被CALL MARGIN，如天然大跌，這隻逆向ETF將急升。
陸振球
明報投資及地產版主編
|股票名稱
|現價
|升跌$
|升跌%
|1177 中國生物製藥
|5.35
|0.10
|1.91
|1093 石藥集團
|11.72
|0.14
|1.21
|0012 恆基地產
|39.95
|0.25
|0.63
|1113 長實集團
|57.80
|0.30
|0.52
|3328 交通銀行
|5.85
|0.03
|0.52
更新時間：2018-12-18 14:47
|股票名稱
|現價
|升跌$
|升跌%
|2313 申洲國際
|92.50
|-4.45
|-4.59
|1109 華潤置地
|29.65
|-1.35
|-4.36
|0883 中國海洋石油
|12.18
|-0.50
|-3.94
|1088 中國神華
|17.58
|-0.58
|-3.19
|1044 恆安國際
|54.00
|-1.75
|-3.14