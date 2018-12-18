上月有基金因沽空天然氣認購期權而被挾爆倉，事實上，天然氣期貨在11月出現大型裂口急升，之後勁升6成，並花了一個多月時間在頂部形成三角型派貨形態，剛跌穿三角支持，9RSI也在步向30，技術上有機回補3.2至3.3美元的裂口。

如認同天氣然會大跌，除可以沽空天然氣期貨，也可買入具3倍槓桿的天然氣逆向ETF--VelocityShares 3x Inverse Natural Gas(美國上巿代號DGAZ)，好處是不用會被CALL MARGIN，如天然大跌，這隻逆向ETF將急升。

陸振球

明報投資及地產版主編