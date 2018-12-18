據市場消息指，本地第二大連鎖零食店優品360ﾟ昨日已通過港交所（0388）上市聆訊，初步計劃聖誕假期後招股，意味可能會在明年1月掛牌，集資約2億元。

據集團早前上載的初步招股文件，在本地零食市場，按收入計算，優品360ﾟ市佔率約21.6%，僅次於本港龍頭及競爭對手759阿信屋的37.8%。據文件顯示，優品360ﾟ市佔高於其他本地老牌零食店，如零食物語、優之良品 、價真棧等。優品360ﾟ目前有約70間分店，文件顯示，集團計劃利用集資額在三年內開72間新店，另以內部資源開設4間新零售店，即合共料開76間新店。

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