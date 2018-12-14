美圖公司再創上市新低 最多插近一成 市值曾穿百億

美圖公司（1357）再創上市新低，低位見過2.38元，瀉近1成，市值跌穿100億元水平；若以當年上市價8.5元相比，更大瀉72%。該股現時跌勢未止，現報2.39元，瀉9.47%。

美圖上月曾發盈警，公司預計截至12月底止年度，淨虧損料增加至9.5億至12億元（人民幣．下同），去年同期則錄淨虧損1.97億元。

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