【iPhone禁售】蘋果稱推軟件更新應對高通案
文章日期：2018年12月14日 15:29
蘋果公司因涉嫌侵犯高通公司專利，而面對中國法院禁止公司在國內出售部分iPhone型號手機。蘋果中國表示，下周將向用戶發布軟件更新，以解決潛在問題。
路透引述蘋果發聲明表示，基於公司目前在中國提供的iPhone型號，相信公司合規格。
蘋果公司又表示，公司所有手機型號仍在內地銷售，並已向法院提出司法覆核申請。所有手機型號周五仍可在蘋果內地網站購買。
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更新時間：2018-12-18 15:39
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