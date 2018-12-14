以11城市為試點的「帶量採購」中標結果上周出爐。內地《第一財經》引述上海市醫療保障局副處長龔波報道，接下來上海將在11個試點城市中率先推出「帶量採購」配套措施。

龔波表示，因為是試點，上海的第一、第二批帶量採購篩選起步是比較謹慎。他指出，首先，選量最大，要體現帶量的效應；其次，確保有一定數量的國產仿製藥企業入圍，而且這些藥的質量也是不錯；第三，挑原研藥或者進口藥其市場份額已經在下降、或者下降到比較低的水平的這些品種，先做起來。市場上主流的已經用國產藥，上海就採購國產。

報道指，為了保證藥品質量和供應，上海帶量採購做一些預防性的措施。如投標企業投標的藥品上一年度全年的產銷量達到招標數量(按標的物計) 2倍以上，而且要承諾企業的內控標準明顯高於國家標準；同時，監管部門還會用近紅外光譜對採購藥品進行監測，確保藥品每批質量保持穩定。帶量採購中標藥品一旦發現質量問題，將終止採購資格，列入醫藥採購「黑名單」。

醫藥股午後跌幅擴大，石藥（1093）曾勁瀉最多13.57%，低見11.34元，見52周新低，現報11.52元，挫12.2%；中生製藥（1177）亦挫4.94%，報5.2元；復星醫藥（2196）報23.85元，跌4.79%；綠葉製藥（2186）報5.34元，跌4.13%。

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