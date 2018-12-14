【A股收市】滬指再失2600點關 創板挫近3%
文章日期：2018年12月14日 15:11
內地11月經濟數據欠佳，拖累三大指數全線急挫。滬深兩市今早輕微低開後持續向下，午後跌勢加劇，三指數同終止三連升，滬指收市更失守2600點關口。
上證綜合指數以全日最低位收市，收報2593點，跌40點或1.5%，成交1237.25億元(人民幣‧下同)。全個星期計，滬指累跌12點或0.5%，終止過去兩周升勢。
深證成指以近低位收市，收報7629點，跌178點或2.3%，成交1682.05億元。全周累跌104點或1.35%；滬深兩市全日成交合共2919.3億元。
創業板指數亦低收，收報1310點，跌38點或2.8%，成交169億元。全周累挫30點或2.3%。
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更新時間：2018-12-18 15:21
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