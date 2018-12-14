小米：香港首11個月銷售額按年升61.9% 計劃明年新界再開分店
文章日期：2018年12月14日 15:02
小米（1810）香港營運總監羅燕表示，今年首11個月香港地區銷售額按年升61.9%，而小米物聯網產品在香港首11個月銷售額逾1億元。她表示，明年上半年考慮在新界地區開設新小米之家。
羅燕表示，今年小米在香港開設旺角及銅鑼灣小米之家，截止11月底，兩店月均人流共錄21萬人次，平均每日7000人次，旺角小米之家曾於11月6日創下192.77萬元的香港分店最高單日銷售額紀錄，即每分鐘賣出價值2400元產品。
羅燕稱，今年在青衣設置倉庫應付物流需要，小米網物流配送時間減少48%。她又指，不排除會與本港地產商就物聯網家居合作，但目前仍在磋商階段。
記者：李哲毅
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更新時間：2018-12-18 14:39
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