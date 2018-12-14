廸生創建（0113）宣布，委任潘冠達為公司執行董事，即日生效。

現年24歲的潘冠達，為集團主席潘廸生之兒子，持有劍橋大學經濟文學學士學位於2016年10月加入集團擔任總經理，職責包括在香港開展集團之電子商務業務，並與投資團隊合作，推動成功之投資及變現，以發展一個結合實體與數碼零售之新零售概念。潘冠達加入集團前，曾在高盛亞洲之投資銀行部工作，為香港消費及零售、科技、媒體及電訊團隊之成員，專注於中國互聯網部。

潘冠達擁有83000股公司股份，佔公司已發行股本0.02%。潘冠達之酌情花紅則按其個人表現並參照公司之業績而計算。

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