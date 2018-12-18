【港股午市】騰訊領跌 港股半日收挫364點 穿10和20天線
文章日期：2018年12月14日 12:32
內地上月經濟數據表現欠佳，拖累港股表現，港股連升三日累積升771點後，今日表現下挫，曾跌逾400點，跌穿10天線(26388點)和20天線(26318點)。
港股今早裂口低開305點，開市後跌幅即時擴大，約10點08分最低見26065點，最多跌459點，其後跌幅略為收窄，於26100點至26180點區間橫行，維持逾300點跌幅，半日收報26159點，下跌364點或1.37%，成交金額342億元；國指跌154點或1.46%，報10402點。
騰訊（0700）向下，開市已跌穿10天線，曾失守310元水平，半日收跌2.2%，報311.6元，是拖低恒指跌幅最大的藍籌，拖低58點。
早前遭沽空機構狙擊後，恒安（1044）主席及行政總裁信心增持，恒安今早先跌後回升，半日升1.36%，收報55.7元，是升幅最大的藍籌，亦是貢獻恒指升幅最大的藍籌，貢獻1點。
市場憂慮內地的非洲豬瘟疫情蔓延，萬洲（0288）捱沽，半日跌5.23%，收報5.98元，是跌幅最大的藍籌。
醫藥股跌勢明顯，石藥（1093）跌4.57%，收報12.52元；中生製藥（1177）跌2.56%，收報5.33元；復星醫藥（2196）報24.3元，跌3%。
高通正向中國法院尋求，部分iPhone在華禁售。手機設備股繼續受壓，瑞聲（2018）跌3.9%，收報49.3元；舜宇（2382）跌4.43%，收報71.2元；富智康（2038）報0.82元，跌2.38%。
公用股普遍靠穩，中電（0002）報87.85元，升0.23%；煤氣（0003）報15.98元，升0.13%；電能（0006）報54.2元，無升跌。
金誠（1462）股價狂瀉，半日瀉60.84%，報0.65元。公司早前公有，中期少賺27%至3005萬元。
新股復星旅遊（1992）首日掛牌，半日收報14.9元，較招股價15.6元低4.49%，一手200股不計手續費蝕140元。
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