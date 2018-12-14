【拆息全線升】1個月拆息連升14日 創十年新高
文章日期：2018年12月14日 12:00
港元拆息繼續全線上揚，據香港銀行公會數據顯示，香港銀行同業拆息(HIBOR)，隔夜息升至1.06厘；1個月拆息連升14日；3個月拆息連升12日。
資料顯示，與樓按相關的1個月拆息為2.27714厘，創十年新高；3個月息報2.38732厘。
短息方面，1星期拆息升至1.21286厘；兩星期拆息升至1.44786厘。長息方面，6個月息升至2.45411厘；1年期拆息升至2.75393厘。
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更新時間：2018-12-18 15:39
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