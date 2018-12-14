中國汽車工業協會在長沙舉辦2019年中國汽車市場發展預測峰會，正式發布關於明年中國汽車市場的相關預測數據。根據中汽協的預測報告顯示，明年中國汽車市場將停止增長，預計2019年全年汽車銷量為2800萬輛，與2018年持平，即零增長。

汽車股今早個別發展，比亞迪（1211）現報57.9元，升1.13%；慶鈴汽車（1122）報2.02元，升1%。東風（0489）報6.84元，跌1.72%；吉利（0175）報14.56元，跌1.22%；華晨中國（1114）報6.23元，跌0.8%。

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