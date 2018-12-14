【A股午市】部分經濟數據遜預期 上證半日跌0.57%
文章日期：2018年12月14日 11:33
國家統計局今早公布多項經濟數據，其中工業及零售數據皆遜預期，拖累滬深兩市一度跌幅擴大。上證綜指低位見過2610點，險守2600點，收報2619點，跌14點或0.57%，成交額593億元（人民幣．下同）。
深證成指早段跌幅一度加劇，低位見7703點，半日收報7733點，跌74點或0.96%，成交額863億元，兩市合共成交額1456億元。
創業板指數低開低走，最低跌至1326點，收報1331點，跌16點或1.25%。
其他報道:
【中國數據】中國首11個月固定資產投資增速5.9% 略勝預期
【中國數據】首11月全國房地產開發投資年增9.7% 與首10月持平
【中國數據】中國上月規模以上工業增加值同比增5.4% 遜預期
|股票名稱
|現價
|升跌$
|升跌%
|1177 中國生物製藥
|5.34
|0.09
|1.71
|1093 石藥集團
|11.70
|0.12
|1.04
|0012 恆基地產
|40.05
|0.35
|0.88
|1113 長實集團
|57.95
|0.45
|0.78
|3328 交通銀行
|5.85
|0.03
|0.52
更新時間：2018-12-18 15:41
|股票名稱
|現價
|升跌$
|升跌%
|2313 申洲國際
|93.25
|-3.70
|-3.82
|0883 中國海洋石油
|12.20
|-0.48
|-3.79
|1109 華潤置地
|29.90
|-1.10
|-3.55
|1044 恆安國際
|53.90
|-1.85
|-3.32
|1088 中國神華
|17.60
|-0.56
|-3.08