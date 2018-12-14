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【A股午市】部分經濟數據遜預期 上證半日跌0.57%

文章日期：2018年12月14日 11:33
部分經濟數據遜預期 上證半日跌0.57%

國家統計局今早公布多項經濟數據，其中工業及零售數據皆遜預期，拖累滬深兩市一度跌幅擴大。上證綜指低位見過2610點，險守2600點，收報2619點，跌14點或0.57%，成交額593億元（人民幣．下同）。

深證成指早段跌幅一度加劇，低位見7703點，半日收報7733點，跌74點或0.96%，成交額863億元，兩市合共成交額1456億元。

創業板指數低開低走，最低跌至1326點，收報1331點，跌16點或1.25%。

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