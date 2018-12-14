【5G審查】據報日本政府疑要求5G營運商通信設備排除中國產品
文章日期：2018年12月14日 11:13
《共同社》報道，日本總務省有意向各手機營運商分配第五代移動通信系統信號頻譜，即5G時的審查標準，要求在基站等部分通信設備中，排除中國產品。有分析認為，日本此舉是針對華為技術和中興通訊的產品，擔心出現訊息外洩等風險。
總務省今日會諮詢電波監理審議會，明年3月計劃向各營運商分配頻譜。相關審查標準草案要求運用5G的公司注意政府的網絡攻擊對策標準，雖然未有直接點名華為及中興，但日本政府早前已決定將兩間機構排除出政府採購清單。而日本三大營運商及新加入的樂天申請分配5G頻譜，都計劃不在通信網絡中使用華為等產品。
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更新時間：2018-12-18 14:57
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