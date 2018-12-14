美國芯片製造商高通(Qualcomm)針對蘋果，去年向中國法院提出的申訴案連日有新進展。外電報道，蘋果周一向法院提交的法律文件，並表示，中國禁止出售部分型號的iPhone將迫使其與高通公司和解。

相關產品包括iPhone 6S、iPhone 6S Plus、iPhone 7、iPhone 7 Plus、iPhone 8、iPhone 8 Plus和iPhone X。所涉兩項專利被認定有效

蘋果概念股繼續捱沽，瑞聲（2018）現報49.3元，跌3.9%；舜宇（2382）報71.7元，跌3.76%；富智康（2038）報0.82元，跌2.38%；高偉電子（1415）報1.01元，跌0.98%。

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