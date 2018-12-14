【異動板塊】iPhone遭在華禁售 蘋果概念股捱沽
文章日期：2018年12月14日 11:17
美國芯片製造商高通(Qualcomm)針對蘋果，去年向中國法院提出的申訴案連日有新進展。外電報道，蘋果周一向法院提交的法律文件，並表示，中國禁止出售部分型號的iPhone將迫使其與高通公司和解。
相關產品包括iPhone 6S、iPhone 6S Plus、iPhone 7、iPhone 7 Plus、iPhone 8、iPhone 8 Plus和iPhone X。所涉兩項專利被認定有效
蘋果概念股繼續捱沽，瑞聲（2018）現報49.3元，跌3.9%；舜宇（2382）報71.7元，跌3.76%；富智康（2038）報0.82元，跌2.38%；高偉電子（1415）報1.01元，跌0.98%。
其他報道:
【法國品味】LV母企擬斥約26億美元收購酒店商Belmond股權
【iPhone禁售】蘋果：部分iPhone遭禁售 將迫使其與高通和解
|股票名稱
|現價
|升跌$
|升跌%
|1177 中國生物製藥
|5.33
|0.08
|1.52
|1093 石藥集團
|11.72
|0.14
|1.21
|0012 恆基地產
|40.00
|0.30
|0.76
|1113 長實集團
|57.90
|0.40
|0.70
|3328 交通銀行
|5.85
|0.03
|0.52
更新時間：2018-12-18 15:39
|股票名稱
|現價
|升跌$
|升跌%
|2313 申洲國際
|93.10
|-3.85
|-3.97
|0883 中國海洋石油
|12.18
|-0.50
|-3.94
|1109 華潤置地
|29.90
|-1.10
|-3.55
|1044 恆安國際
|53.85
|-1.90
|-3.41
|2007 碧桂園
|9.20
|-0.30
|-3.16