由復星國際（0656）分拆上市的復星旅遊文化集團（1992）今日首掛牌，開招股價位15.6元，惟隨即跌穿招股價，並不斷下挫至低見15元，較招股價跌0.6元或3.85%，一手200股帳面蝕120元。

對於市況疲弱影響股價表現，復星國際董事長郭廣昌認為，集團更重長遠的產業營運，而不在於短期的市況波動，對公司團隊及發展仍有信心。他又指，不排除未來會再有如復星旅文般的子公司分拆上市，但目前未有特別的計劃。

復星旅文董事長、首席執行官錢建農則指，趕及在年底上市並非臨時決定，早於創立公司之際已有計劃上市進程，有見現時發展穩定、增長較快，故擬按計劃上市。他又提到，公司在2015年收購Club Med後，第二年便獲得經營溢利，目前財政狀況仍錄虧損，主要受許多一次性開業費用支出所致，強調在業務拓展下公司盈利能力會不斷提升。

復星旅文獨立非執董、「蘭桂坊之父」盛智文亦有出席上市儀式，他稱看好公司發展前景，尤其旗下的度假村品牌Club Med及國內遊客的旅遊需求。

記者：劉旭霞