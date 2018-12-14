【新股情報】復星旅文首日掛牌早段跌穿招股價
文章日期：2018年12月14日 11:05
由復星國際（0656）分拆上市的復星旅遊文化集團（1992）今日首掛牌，開招股價位15.6元，惟隨即跌穿招股價，並不斷下挫至低見15元，較招股價跌0.6元或3.85%，一手200股帳面蝕120元。
對於市況疲弱影響股價表現，復星國際董事長郭廣昌認為，集團更重長遠的產業營運，而不在於短期的市況波動，對公司團隊及發展仍有信心。他又指，不排除未來會再有如復星旅文般的子公司分拆上市，但目前未有特別的計劃。
復星旅文董事長、首席執行官錢建農則指，趕及在年底上市並非臨時決定，早於創立公司之際已有計劃上市進程，有見現時發展穩定、增長較快，故擬按計劃上市。他又提到，公司在2015年收購Club Med後，第二年便獲得經營溢利，目前財政狀況仍錄虧損，主要受許多一次性開業費用支出所致，強調在業務拓展下公司盈利能力會不斷提升。
復星旅文獨立非執董、「蘭桂坊之父」盛智文亦有出席上市儀式，他稱看好公司發展前景，尤其旗下的度假村品牌Club Med及國內遊客的旅遊需求。
記者：劉旭霞
|股票名稱
|現價
|升跌$
|升跌%
|1177 中國生物製藥
|5.34
|0.09
|1.71
|1093 石藥集團
|11.70
|0.12
|1.04
|0012 恆基地產
|40.05
|0.35
|0.88
|1113 長實集團
|57.95
|0.45
|0.78
|3328 交通銀行
|5.85
|0.03
|0.52
更新時間：2018-12-18 15:41
|股票名稱
|現價
|升跌$
|升跌%
|2313 申洲國際
|93.25
|-3.70
|-3.82
|0883 中國海洋石油
|12.20
|-0.48
|-3.79
|1109 華潤置地
|29.90
|-1.10
|-3.55
|1044 恆安國際
|53.90
|-1.85
|-3.32
|1088 中國神華
|17.60
|-0.56
|-3.08