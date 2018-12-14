【不斷更新】內地經濟數據欠佳 中港股市齊挫 萬洲突插半成
文章日期：2018年12月14日 10:29
內地公布11月份的經濟數據欠佳，內地股市「跳水」，滬深兩市挫約1%，拖累港股亦急瀉近460點。
港股今早大幅低開305點，報26219點，暫為最高位，其後跌幅持續擴大，一度大跌459點或1.7%，低見26065點，再次逼近二萬六水平，成交暫錄226億元；國企指數跌162點或1.6%，報10393點。
藍籌股幾全線下跌，受到豬瘟疫擴散的消息影響，萬洲（0288）突插逾半成，現報5.99元，暫為跌幅最大成份股；石藥（1093）及瑞聲（2018）亦挫逾4%。
有指內地評議20款有道德風險的網絡遊戲，當中9款不獲批准，騰訊（0700）一度挫逾3%；中移動（0941）亦跌逾3%。被追擊的恒安國際（1044）跌幅則收窄至0.3%。
太古A（0019）續逆市上揚，現升1.2%；潤電（0836）及煤氣（0003）亦靠穩。
內地股市方面，上證指數今早低開後節節向下，暫最低見2614點，跌18點或0.7%；深證成指跌83點或1%，最低見7722點；創業板亦挫逾1%，報1332點。
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更新時間：2018-12-18 15:41
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