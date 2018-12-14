市場憂慮內地的非洲豬瘟疫情蔓延，拖累藍籌萬洲國際（0288）今早股價下挫，曾低見5.96元，最多跌5.55%，現報5.99元，跌5.07%。

內地傳媒引述中國農業農村部日前公布，青海省西寧市大通縣及四川省巴中市巴州區出現非洲豬瘟疫情，使青海成為新爆發非洲豬瘟的省區。到目前為止，全國31個省區中已有22個出現非洲豬瘟疫情。

內地官媒《央視》之後報道指，內地市面上的豬肉可以安心吃，又指豬肉是健康，在宰殺前也經過官方嚴格的檢驗檢疫，因此不會在市面上買到被感染非洲豬瘟的生豬肉。

其他報道:

【中國數據】11月社會消費零售額增幅連續兩個月放緩 遜預期

【中國數據】首11月全國房地產開發投資年增9.7% 與首10月持平

【中國數據】中國上月規模以上工業增加值同比增5.4% 遜預期