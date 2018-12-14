【中國數據】中國首11個月固定資產投資增速5.9% 略勝預期
文章日期：2018年12月14日 10:18
國家統計局公布，今年首十一個月，中國城鎮固定資產投資609267億元（人民幣．下同），同比增長5.9%，增速比1至10月份回升0.2個百分點，好過市場預期的5.8%。
城鎮固定資產投資增速已經連續三個月回升。從產業劃分，第一產業投資21285億元，同比增長12.2%，增速比首十個月回落1.2個百分點；第二產業投資227817億元，增長6.2%，增速提高0.4個百分點；第三產業投資360165億元，增長5.6%，增速提高0.2個百分點。
其中，工業投資同比增長6.4%，增速比首十個月提高0.4個百分點；基建投資同比增長3.7%，增速與1至10月份持平。
另外，今年首十一個月，民間固定資產投資378432億元，同比增長8.7%，增速較1至10月回落0.1個百分點。
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更新時間：2018-12-18 15:41
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