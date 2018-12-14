【中國數據】11月社會消費零售額增幅連續兩個月放緩 遜預期
文章日期：2018年12月14日 10:15
國家統計局最新公佈的數據顯示，內地11月社會消費品零售數據連續第二個月下滑，總額35260億元(人民幣‧下同)，同比增長8.1%，低於預期的8.8%，亦較上月8.6%的增幅放緩。
今年首11個月社會消費品零售總額345093億元，同比增長9.1%，與預期一致，但仍較首10月的9.2%放緩。
分類別看，11月消費增速有不同程度的放緩。按經營單位所在地分，11月份城鎮消費品零售額29990億元，同比增長7.9%；鄉村消費品零售額5270億元，增長9.3%，城市增速不及鄉村。此外，兩類型增速均低於前值，10月份城市及鄉村同比增速分別為8.4%和9.7%。
按消費類型分，11月份，餐飲收入4525億元，同比增長8.6%；商品零售30735億元，增長8.0%。兩者前值分別為8.8%和8.5%。
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更新時間：2018-12-18 14:51
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