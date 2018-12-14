人民銀行行長易綱周四表示，市場異常波動和外部衝擊風險、重點領域信用風險、影子銀行風險和非法金融活動風險等，是中國金融四大重大風險；而合規經營的影子銀行是必要補充。

易綱在公開演講中表示，影子銀行和同業業務治理已經取得一定成效，影子銀行規模收縮，金融機構的業務運營也更加規範。

他指出，不管是銀行還是包括信託公司、資產管理公司、券商等在內的金融機構，做的一些類銀行業務，例如資管業務、同業業務以及資產證券化業務，都可以看做是影子銀行。他強調，需要考慮影子銀行的風險，但影子銀行只要依法合規地經營，也能成為金融市場的有效部分。

易綱又表示，2018年經常項目順差佔GDP的比重將為0.1%至0.2%，內地不刻意追求經常項目順差，只求大體平衡。