【中國數據】中國上月規模以上工業增加值同比增5.4% 遜預期
文章日期：2018年12月14日 10:04
國家統計局發布數據顯示，中國11月規模以上工業增加值同比增長5.4%，較上月5.9%減少0.5個百分點，差過市場預期。總結今年首11個月，規模以上工業增加值同比增長 6.3%，增速較1至10月回落0.1個百分點，亦遜市場預期。
從三門類劃分，11月採礦業增加值同比增長2.3%，按月回落1.5個百分點；製造業增長5.6%，按月回落0.5個百分點；電力、熱力、燃氣及水生產和供應業增長9.8%，加快3.0個百分點。
分經濟類型看，11月份國有控股企業增加值同比增長3.9%；集體企業增長2.0%，股份制企業增長6.6%，外商及港澳台商投資企業增長1.9%。
其他報道:
【中國數據】首11月全國房地產開發投資年增9.7% 與首10月持平
【中國數據】中國上月規模以上工業增加值同比增5.4% 遜預期
【法國品味】LV母企擬斥約26億美元收購酒店商Belmond股權
【iPhone禁售】蘋果：部分iPhone遭禁售 將迫使其與高通和解
|股票名稱
|現價
|升跌$
|升跌%
|1177 中國生物製藥
|5.35
|0.10
|1.91
|1093 石藥集團
|11.70
|0.12
|1.04
|0012 恆基地產
|39.95
|0.25
|0.63
|1113 長實集團
|57.80
|0.30
|0.52
|3328 交通銀行
|5.85
|0.03
|0.52
更新時間：2018-12-18 14:53
|股票名稱
|現價
|升跌$
|升跌%
|2313 申洲國際
|92.40
|-4.55
|-4.69
|1109 華潤置地
|29.65
|-1.35
|-4.36
|0883 中國海洋石油
|12.20
|-0.48
|-3.79
|1044 恆安國際
|53.75
|-2.00
|-3.59
|1088 中國神華
|17.58
|-0.58
|-3.19