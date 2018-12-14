國家統計局發布數據顯示，中國11月規模以上工業增加值同比增長5.4%，較上月5.9%減少0.5個百分點，差過市場預期。總結今年首11個月，規模以上工業增加值同比增長 6.3%，增速較1至10月回落0.1個百分點，亦遜市場預期。

從三門類劃分，11月採礦業增加值同比增長2.3%，按月回落1.5個百分點；製造業增長5.6%，按月回落0.5個百分點；電力、熱力、燃氣及水生產和供應業增長9.8%，加快3.0個百分點。

分經濟類型看，11月份國有控股企業增加值同比增長3.9%；集體企業增長2.0%，股份制企業增長6.6%，外商及港澳台商投資企業增長1.9%。

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