即時財經新聞

【中國數據】首11月全國房地產開發投資年增9.7% 與首10月持平

文章日期：2018年12月14日 10:07
首11月全國房地產開發投資年增9.7% 與首10月持平

國家統計局公布，今年首11個月全國房地產開發投資為110083億元(人民幣‧下同)，按年增長9.7%，增速與首10個月持平。其中，住宅投資78027億元，增長13.6%，增速回落0.1個百分點。住宅投資佔房地產開發投資的比重為70.9%。

期內，商品房銷售額129508億元，增長12.1%，增速回落0.4個百分點。其中，住宅銷售額增長14.8%，辦公樓銷售額下降6.4%，商業營業用房銷售額下降0.2%。商品房銷售面積148604萬平方米，同比增長1.4%，增速比首10個月回落0.8個百分點。其中，住宅銷售面積增長2.1%，辦公樓銷售面積下降11.1%，商業營業用房銷售面積下降5.1%。

首11個月，房地產開發企業到位資金150077億元，同比增長7.6%，增速比首10個月回落0.1個百分點。其中，國內貸款21807億元，下降3.7%；利用外資102億元，下降30.4%；自籌資金50619億元，增長10.0%；定金及預收款49551億元，增長15.7%；個人按揭貸款21420億元，下降0.9%。

 

上一頁
下一頁

編輯推介

即時財經新聞

【有片：淘寶圖】天然氣跌破大型角底 或回補裂口可買逆向ETF

樓市VAR

樓市VAR
觀塘迷你工作室62萬入場 72方呎起 部分內設獨立廁所
股票名稱現價升跌$升跌%
1177 中國生物製藥5.340.091.71
1093 石藥集團11.700.121.04
0012 恆基地產40.050.350.88
1113 長實集團57.950.450.78
3328 交通銀行5.850.030.52
更新時間：2018-12-18 15:41
股票名稱現價升跌$升跌%
2313 申洲國際93.25-3.70-3.82
0883 中國海洋石油12.20-0.48-3.79
1109 華潤置地29.90-1.10-3.55
1044 恆安國際53.90-1.85-3.32
1088 中國神華17.60-0.56-3.08
更新時間：2018-12-18 15:41:11

明報影片