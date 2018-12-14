【中國數據】首11月全國房地產開發投資年增9.7% 與首10月持平
文章日期：2018年12月14日 10:07
國家統計局公布，今年首11個月全國房地產開發投資為110083億元(人民幣‧下同)，按年增長9.7%，增速與首10個月持平。其中，住宅投資78027億元，增長13.6%，增速回落0.1個百分點。住宅投資佔房地產開發投資的比重為70.9%。
期內，商品房銷售額129508億元，增長12.1%，增速回落0.4個百分點。其中，住宅銷售額增長14.8%，辦公樓銷售額下降6.4%，商業營業用房銷售額下降0.2%。商品房銷售面積148604萬平方米，同比增長1.4%，增速比首10個月回落0.8個百分點。其中，住宅銷售面積增長2.1%，辦公樓銷售面積下降11.1%，商業營業用房銷售面積下降5.1%。
首11個月，房地產開發企業到位資金150077億元，同比增長7.6%，增速比首10個月回落0.1個百分點。其中，國內貸款21807億元，下降3.7%；利用外資102億元，下降30.4%；自籌資金50619億元，增長10.0%；定金及預收款49551億元，增長15.7%；個人按揭貸款21420億元，下降0.9%。
|股票名稱
|現價
|升跌$
|升跌%
|1177 中國生物製藥
|5.34
|0.09
|1.71
|1093 石藥集團
|11.70
|0.12
|1.04
|0012 恆基地產
|40.05
|0.35
|0.88
|1113 長實集團
|57.95
|0.45
|0.78
|3328 交通銀行
|5.85
|0.03
|0.52
更新時間：2018-12-18 15:41
|股票名稱
|現價
|升跌$
|升跌%
|2313 申洲國際
|93.25
|-3.70
|-3.82
|0883 中國海洋石油
|12.20
|-0.48
|-3.79
|1109 華潤置地
|29.90
|-1.10
|-3.55
|1044 恆安國際
|53.90
|-1.85
|-3.32
|1088 中國神華
|17.60
|-0.56
|-3.08