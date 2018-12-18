美國芯片製造商高通（Qualcomm）針對蘋果，去年向中國法院提出的申訴案連日有新進展。外電報道，蘋果周一向法院提交的法律文件，並表示，中國禁止出售部分型號的iPhone將迫使其與高通公司和解。

《彭博》引述蘋果於本周一向法院提交的法律文件中表示，中國禁止出售部分型號的iPhone將迫使其與高通公司和解。文件又指，這不僅是蘋果的損失，還將導致所有手機生產商重新陷入此前那種「不合理的收費模式」，從而需要繳納高額授權費。

高通在本周一宣布，福州市中級人民法院授予了高通針對蘋果公司四家中國子公司提出的兩個訴中臨時禁令，要求他們立即停止針對高通兩項專利的、包括在中國進口、銷售和許諾銷售未經授權的產品的侵權行為。

其後，高通又尋求美國國際貿易委員會（USITC）禁止部分iPhone在美國銷售。一旦禁令生效，那些搭載英特爾晶片，並使用AT&T和T-Mobile通訊服務的iPhone 7、8和X將受影響。USITC將於明年2月19日作出最終裁決。

相關產品包括iPhone 6S、iPhone 6S Plus、iPhone 7、iPhone 7 Plus、iPhone 8、iPhone 8 Plus和iPhone X。所涉兩項專利被認定有效。