【港股開市】恒指低開逾300點 騰訊、中移動低開逾2%
文章日期：2018年12月14日 09:21
港股連升三日後，今早顯著回吐。恒指今早大幅低開305點或1.15%，報26219點，成交24億元；國企指數低開111點或1.05%，報10445點。
多隻重磅股拖低大市，騰訊（0700）低開2.3%， 報311.2元；中移動（0941）低開2%，報75.8元；友邦（1299）低開0.85%，報64.05元。
申洲國際（2313）低開3%，暫為跌幅最大藍籌；太古(A)出售漆油業務，股價逆市升1.2%；恒安（1044）續低開2%。
國際油價上升，三桶油個別發展，中石化（0386）逆市高開2%，報6.67元；中海油（0883）則低開1.2%；中石油（0857）無升跌。
今日上市的復星旅遊文化（1992）則平開，報15.6元。
|股票名稱
|現價
|升跌$
|升跌%
|1177 中國生物製藥
|5.35
|0.10
|1.91
|1093 石藥集團
|11.70
|0.12
|1.04
|0012 恆基地產
|39.95
|0.25
|0.63
|3328 交通銀行
|5.85
|0.03
|0.52
|1113 長實集團
|57.75
|0.25
|0.44
更新時間：2018-12-18 14:57
|股票名稱
|現價
|升跌$
|升跌%
|2313 申洲國際
|92.25
|-4.70
|-4.85
|1109 華潤置地
|29.65
|-1.35
|-4.36
|0883 中國海洋石油
|12.18
|-0.50
|-3.94
|1044 恆安國際
|53.80
|-1.95
|-3.50
|1088 中國神華
|17.56
|-0.60
|-3.30