港股連升三日後，今早顯著回吐。恒指今早大幅低開305點或1.15%，報26219點，成交24億元；國企指數低開111點或1.05%，報10445點。

多隻重磅股拖低大市，騰訊（0700）低開2.3%， 報311.2元；中移動（0941）低開2%，報75.8元；友邦（1299）低開0.85%，報64.05元。

申洲國際（2313）低開3%，暫為跌幅最大藍籌；太古(A)出售漆油業務，股價逆市升1.2%；恒安（1044）續低開2%。

國際油價上升，三桶油個別發展，中石化（0386）逆市高開2%，報6.67元；中海油（0883）則低開1.2%；中石油（0857）無升跌。

今日上市的復星旅遊文化（1992）則平開，報15.6元。