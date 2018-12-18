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【港股開市】恒指低開逾300點 騰訊、中移動低開逾2%

文章日期：2018年12月14日 09:21
恒指低開逾300點 騰訊、中移動低開逾2%

港股連升三日後，今早顯著回吐。恒指今早大幅低開305點或1.15%，報26219點，成交24億元；國企指數低開111點或1.05%，報10445點。

多隻重磅股拖低大市，騰訊（0700）低開2.3%， 報311.2元；中移動（0941）低開2%，報75.8元；友邦（1299）低開0.85%，報64.05元。

申洲國際（2313）低開3%，暫為跌幅最大藍籌；太古(A)出售漆油業務，股價逆市升1.2%；恒安（1044）續低開2%。

國際油價上升，三桶油個別發展，中石化（0386）逆市高開2%，報6.67元；中海油（0883）則低開1.2%；中石油（0857）無升跌。

今日上市的復星旅遊文化（1992）則平開，報15.6元。

 

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1177 中國生物製藥5.350.101.91
1093 石藥集團11.700.121.04
0012 恆基地產39.950.250.63
3328 交通銀行5.850.030.52
1113 長實集團57.750.250.44
更新時間：2018-12-18 14:57
股票名稱現價升跌$升跌%
2313 申洲國際92.25-4.70-4.85
1109 華潤置地29.65-1.35-4.36
0883 中國海洋石油12.18-0.50-3.94
1044 恆安國際53.80-1.95-3.50
1088 中國神華17.56-0.60-3.30
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