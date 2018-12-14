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【法國品味】LV母企擬斥約26億美元收購酒店商Belmond股權

文章日期：2018年12月14日 09:20
LVMH據接近完成購入酒店商Belmond股權。

《華爾街日報》引述消息人士指，法國奢侈品牌LVMH(路易·威登集團)接近達成交易，以接近每股25美元收購酒店商Belmond收購股權，較Belmond在周四紐約交易所每股收市價溢價7美元，估值約26億美元，交易或於周五宣布。

Belmond的企業價值約32億美元，當中包括債務。Belmond股價在收市後交易時段飊升36%至24美元。

Belmond擁有36家酒店的全部或部分股權， 酒店包括意大利威尼斯的Cipriani，俄羅斯聖彼得堡的歐洲大酒店以及巴西里約熱內盧。

 

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