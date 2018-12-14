【法國品味】LV母企擬斥約26億美元收購酒店商Belmond股權
文章日期：2018年12月14日 09:20
《華爾街日報》引述消息人士指，法國奢侈品牌LVMH(路易·威登集團)接近達成交易，以接近每股25美元收購酒店商Belmond收購股權，較Belmond在周四紐約交易所每股收市價溢價7美元，估值約26億美元，交易或於周五宣布。
Belmond的企業價值約32億美元，當中包括債務。Belmond股價在收市後交易時段飊升36%至24美元。
Belmond擁有36家酒店的全部或部分股權， 酒店包括意大利威尼斯的Cipriani，俄羅斯聖彼得堡的歐洲大酒店以及巴西里約熱內盧。
|股票名稱
|現價
|升跌$
|升跌%
|1177 中國生物製藥
|5.33
|0.08
|1.52
|1093 石藥集團
|11.68
|0.10
|0.86
|0012 恆基地產
|39.95
|0.25
|0.63
|3328 交通銀行
|5.85
|0.03
|0.52
|1113 長實集團
|57.75
|0.25
|0.44
更新時間：2018-12-18 14:59
|股票名稱
|現價
|升跌$
|升跌%
|2313 申洲國際
|92.55
|-4.40
|-4.54
|1109 華潤置地
|29.65
|-1.35
|-4.36
|0883 中國海洋石油
|12.18
|-0.50
|-3.94
|1044 恆安國際
|53.80
|-1.95
|-3.50
|1088 中國神華
|17.56
|-0.60
|-3.30