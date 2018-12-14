【開市焦點】觀望內地上月經濟數據 港股早段料反覆
文章日期：2018年12月14日 09:05
港股三日累升逾700點後，今日能否更上一層樓，或需留意內地股市表現，市場觀望今早內地公布上月經濟數據，加上美股昨晚先升後偏軟，料恒指早段表現反覆。港股ADR指數昨晚跌197點或0.75%，報26326點。
在美國上市的預託證券個別發展，騰訊（0700）ADR收報314元，跌4.6元；匯控（0005）收報64.57元，跌0.63元；中海油（0883）收報13.04元，跌2仙；中石油（0857）ADR收報5.45元，無升跌；中石化（0386）收報6.56元，升2仙。
今日焦點股份可留意：
沽空機構博力達思（Bonitas Research）昨再度狙擊藍籌股恒安國際（1044），雙方更藉報告及公告展開攻防戰。而恒安主席施文博及副主席兼行政總裁許連捷則增持恒安股份，以穩股價。恒安在周三遭到狙擊後，昨早市前發澄清即日復牌，惟受消息影響續捱沽，昨再跌3.68%或2.1元，報54.95元，最低曾見53.5元。
中國恒大（3333）旗下恒大地產借殼深深房（深︰000029）年內回歸A股無望。據深深房最新公布，預計無法在12月14日前披露重大資產重組預案或報告書等相關信息，故自本月14日起再繼續停牌不超過1個月。
太古（0019）公布，出售漆油業務的全部權益，包括太古實業持有全部在太古國光控股的100%權益及阿克蘇諾貝爾太古漆油的40%權益。預計出售所售權益錄得溢利約為27億元，預期於2018年入帳。
|股票名稱
|現價
|升跌$
|升跌%
|1177 中國生物製藥
|5.35
|0.10
|1.91
|1093 石藥集團
|11.70
|0.12
|1.04
|0012 恆基地產
|39.95
|0.25
|0.63
|1113 長實集團
|57.80
|0.30
|0.52
|3328 交通銀行
|5.85
|0.03
|0.52
更新時間：2018-12-18 14:53
|股票名稱
|現價
|升跌$
|升跌%
|2313 申洲國際
|92.40
|-4.55
|-4.69
|1109 華潤置地
|29.65
|-1.35
|-4.36
|0883 中國海洋石油
|12.20
|-0.48
|-3.79
|1044 恆安國際
|53.75
|-2.00
|-3.59
|1088 中國神華
|17.58
|-0.58
|-3.19