港股三日累升逾700點後，今日能否更上一層樓，或需留意內地股市表現，市場觀望今早內地公布上月經濟數據，加上美股昨晚先升後偏軟，料恒指早段表現反覆。港股ADR指數昨晚跌197點或0.75%，報26326點。

在美國上市的預託證券個別發展，騰訊（0700）ADR收報314元，跌4.6元；匯控（0005）收報64.57元，跌0.63元；中海油（0883）收報13.04元，跌2仙；中石油（0857）ADR收報5.45元，無升跌；中石化（0386）收報6.56元，升2仙。

今日焦點股份可留意：

沽空機構博力達思（Bonitas Research）昨再度狙擊藍籌股恒安國際（1044），雙方更藉報告及公告展開攻防戰。而恒安主席施文博及副主席兼行政總裁許連捷則增持恒安股份，以穩股價。恒安在周三遭到狙擊後，昨早市前發澄清即日復牌，惟受消息影響續捱沽，昨再跌3.68%或2.1元，報54.95元，最低曾見53.5元。

中國恒大（3333）旗下恒大地產借殼深深房（深︰000029）年內回歸A股無望。據深深房最新公布，預計無法在12月14日前披露重大資產重組預案或報告書等相關信息，故自本月14日起再繼續停牌不超過1個月。

太古（0019）公布，出售漆油業務的全部權益，包括太古實業持有全部在太古國光控股的100%權益及阿克蘇諾貝爾太古漆油的40%權益。預計出售所售權益錄得溢利約為27億元，預期於2018年入帳。