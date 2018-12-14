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【油價做好】沙特削美國原油出口 油價抽升逾2%

文章日期：2018年12月14日 08:33
沙特削美國原油出口 油價抽升逾2%

沙特阿拉伯計劃在未來數周內開始削減對美國的原油出口，提振投資者信心，國際油價顯著做好，紐約原油期貨收漲1.43美元或2.8%，報每桶52.58美元；布蘭特原油期貨收漲1.3美元或2.16%，報每桶61.45美元。

外電報道，沙特阿拉伯計劃削減對美國煉油廠的出貨量，以避免美國庫存擴張。美國煉油商被告知1月來自沙特的原油規模將顯著下滑，出口規模可能打破2017年年底創下的30年低位，當時沙特對美出口原油規模為每日58.2萬桶。

不過有分析認為，雖然沙特降低對美出口可給市場展示其原油平衡供需的決心，但這可能會激怒美國總統特朗普。

 

 

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更新時間：2018-12-18 14:53
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