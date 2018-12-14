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【美股戰報】三指數個別發展 道指收升70點

文章日期：2018年12月14日 08:20
三指數個別發展 道指收升70點

中美貿易關係有緩和跡象，加上美國首次申領失業救濟人數20.6萬人，按周減少2.7萬人，好過市場預期；美股早段上揚，惟其後在零售股轉弱環境下，美股三大指數個別發展。

道瓊斯工業平均指數早段表現反覆，高開48點後，曾最多急升213點或0.9%，高見24740點，惟其後受到零售股下跌拖累，指數一度倒跌53點或0.2%，尾市再度回升，收市報24597點，升70點或0.3%，連升兩日。

標指500指數收市跌不足1點，報2650點；納斯達克指數則跌0.4%，收報7070點。

美國首次申領失業救濟人數20.6萬人，按周減少2.7萬人，市場預期降至22.5萬人。另外，美國11月出口物價按月下降0.9%，預期為下降0.1%；進口物價按月下降1.6%，預期為下降0.9%。

蘋果計劃投資10億美元在美國德州建設新園區，股價收升超過1%；Facebook及Netflix均上揚，均收升0.4%；Alphabet和亞馬遜則收跌不足1%；Tesla則急升近3%。

芯片類股份中，AMD跌超3%，美光科技、西部數據跌超2%；博通升1.3%，連漲5日。

 

 

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更新時間：2018-12-18 14:51
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