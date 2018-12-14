【美股戰報】三指數個別發展 道指收升70點
文章日期：2018年12月14日 08:20
中美貿易關係有緩和跡象，加上美國首次申領失業救濟人數20.6萬人，按周減少2.7萬人，好過市場預期；美股早段上揚，惟其後在零售股轉弱環境下，美股三大指數個別發展。
道瓊斯工業平均指數早段表現反覆，高開48點後，曾最多急升213點或0.9%，高見24740點，惟其後受到零售股下跌拖累，指數一度倒跌53點或0.2%，尾市再度回升，收市報24597點，升70點或0.3%，連升兩日。
標指500指數收市跌不足1點，報2650點；納斯達克指數則跌0.4%，收報7070點。
美國首次申領失業救濟人數20.6萬人，按周減少2.7萬人，市場預期降至22.5萬人。另外，美國11月出口物價按月下降0.9%，預期為下降0.1%；進口物價按月下降1.6%，預期為下降0.9%。
蘋果計劃投資10億美元在美國德州建設新園區，股價收升超過1%；Facebook及Netflix均上揚，均收升0.4%；Alphabet和亞馬遜則收跌不足1%；Tesla則急升近3%。
芯片類股份中，AMD跌超3%，美光科技、西部數據跌超2%；博通升1.3%，連漲5日。
|股票名稱
|現價
|升跌$
|升跌%
|1177 中國生物製藥
|5.35
|0.10
|1.91
|1093 石藥集團
|11.70
|0.12
|1.04
|0012 恆基地產
|39.95
|0.25
|0.63
|3328 交通銀行
|5.85
|0.03
|0.52
|1113 長實集團
|57.75
|0.25
|0.44
更新時間：2018-12-18 14:51
|股票名稱
|現價
|升跌$
|升跌%
|2313 申洲國際
|92.45
|-4.50
|-4.64
|1109 華潤置地
|29.70
|-1.30
|-4.19
|0883 中國海洋石油
|12.18
|-0.50
|-3.94
|1044 恆安國際
|53.80
|-1.95
|-3.50
|1088 中國神華
|17.60
|-0.56
|-3.08