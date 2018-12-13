國美零售（0493）公布，早前在北京舉辦智能家庭整體解決方案發佈會，宣佈智能「家·生活」策略，並宣布推出包括智能86吋旗艦電視、GOMEPOD智能喇叭、智能激光電視等多款智能家電產品，以及開放共享的IoT物聯網平台及國美作業系統，集團表示，終端服務網絡正在同步持續建設當中。

發佈會由國美總裁王俊洲、副總裁何陽青等多名管理層主持，並邀請來自中國智能家居產業聯盟、北京室內裝飾協會家裝委員會代表，以及其他國美合作伙伴、渠道商等到場，除發布新產品外，亦有進行不同方向的交流，對國美智能的技術研發、硬件製造、營運能力以及服務體系等方面進行深入探討。

國美除在會上發布多項智能家電外，亦開放共享的IoT平台及國美作業系統。集團表示，未來用戶只需下載國美智能APP，就可成功接入包括格力、美的、海爾、伊萊克斯、TCL多個內地品牌的智能設備，互相串聯在一起。

國美表示，計劃明年在全國擴張800家智慧生活加盟店，並積極拓展綫上銷售渠道，利用多渠道的產品體驗及進行銷售。