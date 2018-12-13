【新鮮出爐】安永羅富源當選會計師公會主席
文章日期：2018年12月13日 19:44
新一屆香港會計師公會會長出爐，安永合夥人羅富源今日在會內選舉中當選，擔任第47屆會長。他致辭時表示，數碼化將會是公會短期的重點工作項目，公會網站亦已完成更新，希望可以藉此促進與會員的溝通。署理註冊主任伍大成會後補充，推行數碼化是公會的三年策略計劃，是有見及年輕會員佔整體近一半而制定。公會亦已預留資金及資源去推動計劃。
羅富源表示，要改用以普選方式選會長，涉及修改《專業會計師條例》並要呈交立法會，一定會認真及盡快處理，惟現時沒有任何時間表。
他另稱，招聘小組仍然積極尋覓適合出任行政總裁一職的人選，指公會並沒有指定要由香港人出任，只要有合適人選，公會都會考慮。上屆行政總裁丁偉銓被指薪酬過高，羅富源表示，會視乎人選的經驗及獵頭公司的建議而定薪資水平，未有刻意為新行政總裁的薪金劃定上限。
記者：陳惠恩
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更新時間：2018-12-18 16:10
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