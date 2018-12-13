【新股消息】中油潔能明日起招股 入場費約3434元
文章日期：2018年12月13日 18:21
中國綜合液化石油氣及天然氣供應商中油潔能（1759）明日起開始招股，發售5400萬股，當中一成在港公開發售，每股發售價介乎2.8至3.4元，集資約1.51億至1.84億元，每手1000股，入場費為3434.26元。
公司總經理兼執行副總裁李玉萍指，近年零售業務的收入佔比下跌，主要因為批發業務部分正在擴大。公司冀利用現有的物流、倉庫資源滲透更多中端客戶市場，加強採購議價能力。中油潔能的液化石油氣、壓縮天然氣及液化天然氣的零售銷售收益佔比由2015年的78%逐步下跌至2017年的48.4%，三個主要能源的批發銷售收益佔比則由2015年的21.6%增至去年的51.3%。
公司計劃以集資所得的23%用於完成建設新壓縮天然氣母站，為其購買土地、設備及機器，並預期在明年下半年完成。另將20%集資金額用於建造新加氣站、購買及組裝其所需設備及機器並維護現有加氣站；18%用於建設儲存設施以加強液化石油氣物流及儲存能力；17%用於收購一個液化石油氣民用站的經營權；12%用於購買額外的車隊以增加物流能力；10%用於一般營運資金。
該股預期在本月28日在主板掛牌，獨家保薦人為創陞融資有限公司。
記者：劉旭霞
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更新時間：2018-12-18 16:10
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