即時財經新聞

【活在當下】MoneySmart調查：撇除住屋 23%受訪者薪金用於旅行

文章日期：2018年12月13日 18:13
MoneySmart香港總經理尹子良(蕭嘉聰攝)

網上金融產品比較平台MoneySmart公布一項有關香港人消費習慣及個人理財的狀況的調查結果，當中撇除住屋費用，最多受訪者，約23%人會將薪金最大部分用作旅行，另外有16%受訪者就用作食物。MoneySmart香港總經理尹子良指出，受訪者當中沒有人將薪金用作自我增值，情況不太樂觀，另外亦只得6%受訪者將薪金用作子女教育，反映現今香港人「活在當下」的消費態度。

他又指，留意到香港人過去最關注可儲飛行里數的信用卡，不過目前有更多銀行推出現金回贈的信用卡，由於簡單直接，該類信用卡已成為最受歡迎的類別。

2017年11月攻港的MoneySmart，尹子良表示，雖然沒有明確的市場份額統計，不過現時網站每個月約有50萬次的點擊率，香港整體市場合計每個月約有100萬至150萬次點擊率。明年香港的銀行將開放應用界面（API），尹子良表示，會與銀行傾討相關事宜，將是公司未來的發展方向。

MoneySmart委託第三方進行調查，於11月21日至28日期間，以網上問卷形式，共訪問1000人，當中13%受訪者年齡界乎18至24歲，21%為25至34歲。

記者：蕭嘉聰

其他報道：

【銀債結果出爐】政府公布第三批銀債結果 最多可獲8手

【港股收市】港股三連升 全日收升337點 內房水泥基建股揚

【中美角力】貿發局：貿易戰負面影響或明年首季始反映

上一頁
下一頁

相關新聞

編輯推介

即時財經新聞

【有片：淘寶圖】金礦股彈升力度勝金價 GDX對金價破降軌

樓市VAR

樓市VAR
觀塘迷你工作室62萬入場 72方呎起 部分內設獨立廁所
股票名稱現價升跌$升跌%
1177 中國生物製藥5.330.081.52
1093 石藥集團11.700.121.04
0012 恆基地產39.950.250.63
1113 長實集團57.800.300.52
3328 交通銀行5.850.030.52
更新時間：2018-12-18 16:10
股票名稱現價升跌$升跌%
2313 申洲國際92.85-4.10-4.23
0883 中國海洋石油12.16-0.52-4.10
1109 華潤置地29.75-1.25-4.03
1044 恆安國際53.75-2.00-3.59
2007 碧桂園9.19-0.31-3.26
更新時間：2018-12-18 16:10:06

明報影片