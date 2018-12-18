網上金融產品比較平台MoneySmart公布一項有關香港人消費習慣及個人理財的狀況的調查結果，當中撇除住屋費用，最多受訪者，約23%人會將薪金最大部分用作旅行，另外有16%受訪者就用作食物。MoneySmart香港總經理尹子良指出，受訪者當中沒有人將薪金用作自我增值，情況不太樂觀，另外亦只得6%受訪者將薪金用作子女教育，反映現今香港人「活在當下」的消費態度。

他又指，留意到香港人過去最關注可儲飛行里數的信用卡，不過目前有更多銀行推出現金回贈的信用卡，由於簡單直接，該類信用卡已成為最受歡迎的類別。

2017年11月攻港的MoneySmart，尹子良表示，雖然沒有明確的市場份額統計，不過現時網站每個月約有50萬次的點擊率，香港整體市場合計每個月約有100萬至150萬次點擊率。明年香港的銀行將開放應用界面（API），尹子良表示，會與銀行傾討相關事宜，將是公司未來的發展方向。

MoneySmart委託第三方進行調查，於11月21日至28日期間，以網上問卷形式，共訪問1000人，當中13%受訪者年齡界乎18至24歲，21%為25至34歲。

記者：蕭嘉聰

其他報道：

【銀債結果出爐】政府公布第三批銀債結果 最多可獲8手

【港股收市】港股三連升 全日收升337點 內房水泥基建股揚

【中美角力】貿發局：貿易戰負面影響或明年首季始反映