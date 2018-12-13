【這些機會】花旗調查︰6成人估樓價跌 但未來10年仍無法上車
文章日期：2018年12月13日 17:32
花旗銀行一項調查顯示，接近6成人認為樓價在未來會下跌，比率是近期最高。然而即使預期樓價跌，仍有63%受訪者估計未來10年仍然無法「上車」。
是項調查為花旗銀行委託香港大學社會科學研究中心，以隨機抽樣電話訪問形式，在今年第四季訪問超過500名香港市民。
調查發現，認為香港樓價在未來12個月下跌的受訪者比例，由第二季的9%上升至第三季的29%，再進一步升至第四季的57%，相關比例升幅顯著。而認為樓價會上升的受訪者比例則由第二季的69%大幅下降至第四季的18%。
認為現時不是置業好時機的受訪者比例，由第三季的74%回落至第四季的67%，但比例仍屬大多數。
在無樓人士中，有63%認為未來 10 年仍未有能力置業，有45%寧願將錢用於外遊和用餐，而不會儲蓄首期。置業的主因包括個人生活空間的需要（56%）、投資目的（51%）以及改善家庭和自己的現有生活環境（38%）。
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更新時間：2018-12-18 16:10
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